Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 17. Januar

FUSSBALL: Musiala bei Herbstmeister München vor Comeback

HANDBALL: DHB-Männer im zweiten EM-Spiel gegen Serbien

BIATHLON: Sprint der Männer in Ruhpolding

FUSSBALL: Herbstmeister Bayern München ist in der Fußball-Bundesliga nach seinem Halbzeit-Rekord keine Pause vergönnt. Zum Rückrundenauftakt muss der Titelverteidiger, bei dem Nationalspieler Jamal Musiala voraussichtlich sein Comeback feiern kann, ab 18.30 Uhr beim Tabellendritten RB Leipzig antreten. In den Nachmittagsspielen hat Borussia Dortmund als erster Bayern-Jäger gegen Abstiegskandidat FC St. Pauli Heimrecht. In einem Duell um die Europacup-Ränge treffen ebenfalls um 15.30 Uhr die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen aufeinander.

HANDBALL: Die deutschen Handballer können bei der EM am Samstag nach ihrem Auftaktsieg gegen Österreich den womöglich schon entscheidenden Schritt in Richtung Hauptrunde machen. Ein Erfolg im zweiten Gruppenspiel im dänischen Herning gegen Serbien würde die Chancen der Mannschaft vom Bundestrainer Alfred Gislason in jedem Fall weiter verbessern.

BIATHLON: Die deutschen Biathleten wollen in Ruhpolding beim letzten Heim-Weltcup vor Olympia weiteres Selbstvertrauen für die bevorstehenden Winterspiele in Italien tanken. Zwei Tage nach der ersten Podestplatzierung mit der Staffel sind Justus Strelow und Co. im 10-km-Sprint gefordert.