Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 18. Oktober

FUSSBALL: BVB fordert Bayern im Bundesliga-Spitzenspiel

FORMEL 1: Heißer Start ins letzte Saisonviertel in Texas

FUSSBALL: Der 7. Bundesliga-Spieltag hält nicht weniger als das Spitzenspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund bereit. Und dieses ist schon früh in der Saison richtungweisend. Gewinnen die Bayern die Partie, die um 18.30 Uhr angepfiffen wird, beträgt der Abstand sieben Punkte. Der BVB könnte dagegen auf einen Zähler heranrücken. Am Nachmittag um 15.30 Uhr bilden fünf weitere Partien die Ouvertüre. Der 1. FC Köln empfängt den FC Augsburg, der Tabellendritte RB Leipzig Kölns Mitaufsteiger Hamburger SV. Bayer Leverkusen reist zum FSV Mainz 05 zum Duell zweier Europacup-Teams. Zudem treffen der VfL Wolfsburg auf Pokalsieger VfB Stuttgart und der 1. FC Heidenheim auf Werder Bremen.

FORMEL 1: Die Formel 1 kommt im letzten Viertel ihrer langen Saison an. Beim 19. Rennwochenende im texanischen Austin geht der WM-Titelkampf zwischen den beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris in die nächste Runde. Ab 19.00 Uhr (MESZ) werden im Sprint wieder Punkte verteilt. Dann wird auch Weltmeister Max Verstappen versuchen, sich nach der Aufholjagd der vergangenen Wochen noch näher an die beiden McLaren heranzupirschen. Im Anschluss werden ab 23.00 Uhr im Qualifying die Startplätze für das Rennen am Sonntag vergeben.