Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 20. Dezember

FUSSBALL: RB Leipzig empfängt Bayer Leverkusen

BIATHLON: Franziska Preuß und Co. greifen in der Verfolgung an

SKISPRINGEN: Philipp Raimund kämpft erneut um ersten Karrieresieg

FUSSBALL: RB Leipzig empfängt im Topspiel der Fußball-Bundesliga den Tabellenvierten Bayer Leverkusen. Nach der überraschenden Niederlage bei Union Berlin will die RB-Mannschaft von Trainer Ole Werner Wiedergutmachung leisten und den Anschluss an Bayern München halten. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

BIATHLON: Nach Platz 18 im Sprint kann Franziska Preuß in der Verfolgung in Le Grand Bornand wieder angreifen. Die Frauen starten um 12.15 Uhr, die Männer folgen um 14.45 Uhr. Philipp Horn will nach seinem ersten Podest im Sprint von Hochfilzen die nächste Podiumsplatzierung holen.

SKISPRINGEN: In Engelberg sind die deutschen Skispringerinnen und Skispringer gefordert. Philipp Raimund kämpft ab 16.00 Uhr weiter um seinen ersten Weltcupsieg. Neu im Team ist Ben Bayer, der Andreas Wellinger ersetzt. Auch Karl Geiger macht eine Trainingspause. Die Frauen starten um 13.00 Uhr.