Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 22. November

Vor der Länderspielpause musste der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga den ersten Punktverlust hinnehmen, nun empfangen die Münchner den SC Freiburg. Die Schwärmereien von Klubpatron Uli Hoeneß ließen Trainer Vincent Kompany unbeeindruckt. "Wir wollen immer mehr", sagte der Belgier. Nach zehn Spielen liegt der Rekordmeister sechs Punkte vor Verfolger RB Leipzig. Einen Zähler hinter den Sachsen lauert Borussia Dortmund, der BVB bekommt es zeitgleich mit den Bayern um 15.30 Uhr mit dem punktgleichen Pokalsieger VfB Stuttgart zu tun. Bayer Leverkusen spielt beim VfL Wolfsburg mit Interimstrainer Daniel Bauer. Im Abendspiel um 18.30 Uhr duellieren sich der 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt.

Das deutsche Davis-Cup-Team um Alexander Zverev träumt in Bologna bereits vom Titel, es wäre der erste seit 32 Jahren. Nach dem Viertelfinalerfolg über Argentinien wartet in der Vorschlussrunde Spanien, das ohne den verletzten Weltranglistenersten Carlos Alcaraz antritt. Um 12.00 Uhr geht es los.

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler greifen bei der Beachvolleyball-WM in Australien nach einer Medaille. Im Halbfinale bekommt es das Hamburger Duo mit dem schwedischen Spitzenteam Jonatan Hellvig/David Ahman zu tun, es ist die Neuauflage des Endspiels von Paris. Im Viertelfinale hatten Ehlers und Wickler die tschechischen Titelverteidiger Ondrej Perusic und David Schweiner ausgeschaltet.