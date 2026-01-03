Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 3. Januar 2026

DARTS: WM-Finale in London

SKISPRINGEN: Qualifikation in Innsbruck

DARTS: Wer schnappt sich das Rekordpreisgeld? Im Londoner Alexandra Palace steht bei der Darts-WM das Finale an. Die besten zwei Spieler des XXL-Turniers, das drei Wochen zuvor begonnen hat, kämpfen um die Sid Waddell Trophy und eine Million Pfund. Los geht es um 21.00 Uhr.

SKISPRINGEN: Nach dem Ruhetag startet die zweite Halbzeit der 74. Vierschanzentournee mit der Qualifikation in Innsbruck. Weiter mit dabei sind aus deutscher Sicht auch die formschwachen Andreas Wellinger und Karl Geiger, während die hinter Dominator Domen Prevc in der Gesamtwertung stark platzierten Felix Hoffmann und Philipp Raimund sich eine gute Ausgangslage für das Springen am Sonntag erarbeiten wollen.