Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 6. Dezember

FUSSBALL: Bayern trifft im Südgipfel auf Stuttgart, Leipzig auf Frankfurt

FORMEL 1: Qualifying für das Saisonfinale in Abu Dhabi

HANDBALL: DHB-Frauen bei Heim-WM im Duell mit Spanien

FUSSBALL: Beim VfB Stuttgart will Tabellenführer Bayern München am 13. Bundesliga-Spieltag seinen Vorsprung auf die Konkurrenz ausbauen. In Stuttgart konnten die Münchner 15 der vergangenen 16 Partien für sich entscheiden. VfB-Coach Sebastian Hoeneß kündigte dennoch selbstbewusst an, "die Bayern packen" zu wollen, Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Im Spitzenspiel trifft am Abend (18.30) Bayern-Verfolger RB Leipzig auf Eintracht Frankfurt.

FORMEL 1: Zum ersten Mal seit 15 Jahren geht die Formel 1 mit drei Titelkandidaten ins Saisonfinale: Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri. Im Qualifying um 15.00 Uhr geht es um die Pole Position für das Rennen am Sonntag. Um 11.30 Uhr steigt noch das 3. freie Training, die letzte Chance für den finalen Feinschliff.

HANDBALL: Trotz des vorzeitigen Einzugs in die K.o.-Runde wollen Deutschlands Handballerinnen im letzten Hauptrundenspiel gegen Spanien (18.00 Uhr) vollen Einsatz zeigen. "Nur weil das Viertelfinale safe ist, wollen wir keine andere Leistung zeigen", sagte Torfrau Katharina Filter: "Die Halle ist voll. Wir geben Vollgas."