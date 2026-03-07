Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 7. März

Nach nur einem Sieg aus den letzten zehn Begegnungen braucht der VfL Wolfsburg im Heimspiel gegen den Hamburger SV (15.30 Uhr) wichtige Punkte im Bundesliga-Abstiegskampf. Bei einer Niederlage droht VfL-Trainer Daniel Bauer die Entlassung. Im Abendspiel gastiert Borussia Dortmund nach der Niederlage gegen den FC Bayern und dem damit so gut wie entschiedenen Meisterschaftskampf beim 1. FC Köln (18.30 Uhr).

In Mailand und Cortina beginnt der Kampf um die Medaillen. Die ersten Entscheidungen gibt es in der Abfahrt und im Biathlon. Für Team D könnte es in Person von Monoskifahrerin Anna-Lena Forster (ab 9.30 Uhr) die erste Medaille geben.

Nach dem 5:0-Auftaktsieg gegen Slowenien in der WM-Qualifikation treffen die DFB-Frauen um 18.00 Uhr in Stavanger auf Norwegen. Die Norwegerinnen konnten ihr Auftaktspiel gegen den dritten deutschen Gruppengegner Slowenien ebenfalls gewinnen (3:1).