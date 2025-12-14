Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 14. Dezember

HANDBALL: Deutschlands Handballerinnen greifen nach WM-Gold

FUSSBALL: Bayern gegen Mainz - Dortmund in Freiburg

SKI ALPIN: Aicher schielt auf nächsten Sieg in St. Moritz

HANDBALL: Dem völlig unerwarteten Halbfinalsieg gegen Titelverteidiger Frankreich wollen die deutschen Handballerinnen im Endspiel der Weltmeisterschaft die Krönung folgen lassen. Im Final-Duell in Rotterdam wartet um 17.30 Uhr allerdings niemand geringeres als Olympiasieger Norwegen auf das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch.

FUSSBALL: Rekordmeister und Tabellenführer Bayern München kann am 14. Spieltag der Bundesliga bereits die Herbstmeisterschaft perfekt machen. Mit dem FSV Mainz 05 wartet um 17.30 Uhr ein Gegner in Abstiegsnöten - doch die Rheinhessen setzen nach der Entlassung von Trainer Bo Henriksen mit dem erfahrenen Urs Fischer auf einen Neustart. Zuvor (15.30) trifft der SC Freiburg auf Borussia Dortmund, um 19.30 Uhr beschließt das Duell Werder Bremen gegen VfB Stuttgart den vorletzten Bundesliga-Spieltag des Jahres.

SKI ALPIN: Nach ihrem Abfahrtssieg am Samstag will Emma Aicher im Super-G in St. Moritz (10.45) erneut auftrumpfen. Die Konkurrenz aber ist groß und namhaft: Nicht zuletzt die US-Amerikanerin Lindsey Vonn, mit 41 Jahren seit Freitag älteste Weltcupsiegerin der Alpin-Geschichte, schielt auf einen weiteren Erfolg im Olympia-Winter.