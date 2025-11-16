Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 16. November

FUSSBALL: Endspurt in WM-Qualifikation

FUSSBALL: Bayern im Frauen-Pokal gefordert

SKI: ALPIN: Straßer startet in Slalom-Saison

FUSSBALL: In der Europa-Qualifikation zur Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko werden am Sonntag die nächsten Tickets vergeben. Ex-Europameister Portugal benötigt ohne seinen rotgesperrten Superstar Cristiano Ronaldo für die zweifelsfreie WM-Teilnahme gegen Armenien einen Sieg, andernfalls könnten Ungarn oder Irland den Iberern womöglich noch in die Quere kommen. Der viermalige Weltmeister Italien versucht sich unterdessen nach zuletzt zwei verpassten WM-Turnieren nacheinander gegen Norwegen an einem Fußball-Wunder, muss dafür allerdings gegen die Skandinavier um Stürmerstar Erling Haaland mit mindestens neun Toren Unterschied gewinnen.

FUSSBALL: Auf dem Weg zum Hattrick im DFB-Pokal der Frauen ist der deutsche Meister Bayern München am Sonntag bei Zweitligist FC Ingolstadt gefordert. Durch einen Erfolgsfall würde München zum sechsten Mal nacheinander ins Viertelfinale einziehen.

SKI ALPIN: Ein Tag nach dem Podestplatz für die deutsche Skihoffnung Emma Aicher im ersten Weltcup-Slalom der Frauen hofft auch Linus Straßer im finnischen Levi auf einen erfolgreichen Einstieg in die Olympia-Saison. Im ebenfalls ersten Torlauf der Männer im anbrechenden Winter zählt der Münchner als WM-Dritter zu den Kandidaten für ein Spitzenresultat.