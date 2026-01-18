Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 18. Januar

In der Fußball-Bundesliga stehen am Sonntag die zwei abschließenden Begegnungen des Rückrundenauftakts auf dem Programm. Der VfB Stuttgart will dabei gegen Union Berlin seine Position im Feld der Verfolger von Spitzenreiter Bayern München festigen. Am frühen Abend treffen außerdem der FC Augsburg und der SC Freiburg aufeinander.

In Ruhpolding geht für die deutschen Biathleten am Sonntag der zweite Heim-Weltcup zu Ende. In den abschließenden Verfolgungsrennen wollen die Winterzweikämpfer weiter Selbstvertrauen für die anstehenden Olympia-Wettbewerbe in Italien sammeln.