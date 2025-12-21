Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 21. Dezember

FUSSBALL: Bayern schließen das Fußballjahr ab

ALLGEMEIN: Sportler des Jahres werden gekürt

SKISPRINGEN: Letzter Wettkampf vor der Tournee

FUSSBALL: Der Meister und Tabellenführer schließt das deutsche Fußballjahr ab: Im letzten Bundesligaspiel 2025 ist der FC Bayern am Sonntag um 17.30 Uhr beim 1. FC Heidenheim zu Gast und beim Abstiegskandidaten natürlich haushoher Favorit. Abstiegskampf pur gibt es zuvor, wenn der Tabellen-16. FC St. Pauli bei Schlusslicht Mainz 05 antritt (15.30 Uhr).

ALLGEMEIN: Lukas Märtens, Leo Neugebauer oder Florian Lipowitz? Franziska Preuß, Anna Elendt oder Darja Varfolomeev? Oder jemand ganz anderes? In Baden-Baden werden Deutschlands Sportler des Jahres gekürt, die Auszeichnung bei den Männern, Frauen und der besten Mannschaft stehen bei den Gala ab 20.00 Uhr im Kurhaus im Mittelpunkt.

SKISPRINGEN: In Engelberg endet die Generalprobe für die am 29. Dezember beginnende Vierschanzentournee. Im abschließenden Einzelspringen ab 16.00 Uhr wollen Philipp Raimund, Domen Prevc und ihre Rivalen dafür sorgen, dass sie mit einem guten Gefühl in die kurze Weihnachtspause gehen. Zuvor sind ab 11.30 Uhr die Frauen dran.