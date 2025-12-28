Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 28. Dezember 2025

BIATHLON: World Team Challenge in Gelsenkirchen

SKI ALPIN: Dürr und Aicher im Angriffsmodus

SKILANGLAUF: Start der 20. Tour de Ski

SKISPRINGEN: 74. Tournee beginnt mit Quali in Oberstdorf

BIATHLON: Franziska Preuß pausiert, internationale Topstars sind eher Mangelware - dennoch verspricht der Biathlon auf Schalke mal wieder ein großes Spektakel zu werden. Zudem will Justus Strelow bei der 22. World Team Challenge mit seiner Partnerin Janina Hettich-Walz die seit neun Jahren andauernde Durststrecke der Deutschen beenden. Zu sehen um 18.15 und 19.12 Uhr bei ARD und Eurosport.

SKI ALPIN: Beim Weltcup-Slalom im niederösterreichischen Semmering haben die deutschen Frauen beste Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss des Jahres. Lena Dürr und Emma Aicher gehören zu den Anwärterinnen auf eine Podestplatzierung, die große Favoritin für das Rennen (14.15/17.45 Uhr/ARD und Eurosport) ist allerdings Mikaela Shiffrin: Die Amerikanerin hat alle vier Slaloms des Winters gewonnen - und schon sieben Mal in Semmering.

SKILANGLAUF: In Toblach wird die mittlerweile 20. Tour de Ski gestartet, die erste von sechs Etappen ist für Frauen und Männer ein Sprint. Die Finalläufe beginnen um 14.15 Uhr (ARD und Eurosport). Die Gesamtsieger werden am 4. Januar beim strapaziösen "Final Climb" hinauf zu Alpe Cermis gekürt.

SKISPRINGEN: Es wird ernst: Mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnt die 74. Vierschanzentournee in Deutschland und Österreich. Das Springen beginnt um 16.30 Uhr (ARD und Eurosport). Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Philipp Raimund und Felix Hoffmann, großer Favorit auf den Gesamtsieg ist der slowenische Weltmeister Domen Prevc.