Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 4. Januar 2026

SKISPRINGEN: Drittes Springen in Innsbruck

SKILANGLAUF: Finale der Tour de Ski

SKISPRINGEN: Im österreichischen Innsbruck geht die Vierschanzentournee in die dritte Runde. Am Bergisel wollen Felix Hoffmann und Philipp Raimund am Sonntagnachmittag (13.30) erneut auf Angriff gehen. Der "Schicksalsberg" könnte seinem Namen dabei erneut gerecht werden: In der Qualifikation flog der Gesamtführende Domen Prevc lediglich auf Rang 30, aber auch bei den beiden besten Deutschen lief noch nicht alles rund.

SKILANGLAUF: Bei der Tour de Ski sind die Langlaufstars Johannes Hösflot Kläbo und Jessie Diggins im italienischen Val die Fiemme ein letztes Mal gefordert, der Gesamtsieg ist beiden kaum zu nehmen. Im abschließenden Massenstart über 15 Kilometer gehen zunächst die Männer in die Loipe (11.30), am Nachmittag folgen die Frauen (15.30). Das deutsche Team muss im letzten Rennen auf zahlreiche seiner besten Athletinnen verzichten, unter anderem Olympiasiegerin Katharina Henning Dotzler fehlt.