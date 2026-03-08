Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 8. März

Mercedes geht nach einer Machtdemonstration als klarer Favorit in den Saisonauftakt der neuen Formel-1-Saison. George Russell startet beim Großen Preis von Australien in Melbourne von der Pole Position, Rookie Kimi Antonelli komplettiert die erste Startreihe der Silberpfeile. Die Konkurrenz hatte im Qualifying deutlichen Rückstand; Titelverteidiger Max Verstappen muss nach einem Crash gar von ganz hinten starten. Das Rennen im Albert Park beginnt um 05.00 Uhr MEZ.

Werder Bremen möchte nach dem Ende seiner Negativserie nachlegen und weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Eine Woche nach dem Sieg im Kellerduell mit dem 1. FC Heidenheim treten die Norddeutschen zum Abschluss des 25. Spieltags ab 17.30 Uhr bei Union Berlin an. Zuvor empfängt der FC St. Pauli, zuletzt mit zwei Siegen in Folge und daheim seit dreieinhalb Monaten ungeschlagen, Europapokalanwärter Eintracht Frankfurt. Der Ball am Millerntor rollt ab 15.30 Uhr.

Nach einem soliden Auftakt greift Johanna Recktenwald im Einzel nach einer Medaille bei den Paralympics. Deutschlands Para Sportlerin des Jahres belegte im Sprint über 7,5 km zum Start der Wettkämpfe in Italien Rang fünf. In ihrer Paradedisziplin, in der sie bereits Weltmeisterin wurde, zählt die sehbehinderte Biathletin in Val di Fiemme nun zu den aussichtsreichen Kandidatinnen. Auch Leonie Walter und Linn Kazmaier rechnen sich Chancen auf das Podium aus. Das Einzelrennen beginnt um 13.15 Uhr.

Beim Weltcup in Kontiolahti geht das drittletzte Saisonwochenende mit zwei Rennen zu Ende. In der Frauen-Staffel (13.30 Uhr) setzt das deutsche Team auch auf die zuletzt stark aufgelegte Marlene Fichtner. Die 22-Jährige verpasste im Massenstart als Vierte das Podest nur um wenige Sekunden, nachdem sie bereits im Einzel als Fünfte ihr bis dato bestes Weltcup-Ergebnis erzielt hatte. Zum Abschluss des Wochenendes steht noch der Massenstart der Männer auf dem Programm. Das Rennen beginnt um 16.55 Uhr.

Emma Aicher will nach dem enttäuschenden zwölften Platz in der Abfahrt im Super-G von Val di Fassa sofort zurückschlagen. Beim vorletzten Rennen der Disziplin bietet sich der zweifachen Olympia-Zweiten die Chance auf wichtige Weltcup-Punkte im Kampf um die große Kristallkugel. Auch Kira Weidle-Winkelmann hofft auf ein starkes Ergebnis. Start des Rennens ist um 10.45 Uhr.