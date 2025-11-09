Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 9. November

Berlin ist am Sonntag zum ersten Mal Schauplatz eines regulären Spiels der US-Football-Profiliga NFL. Beim millionenschweren "Mini-Super-Bowl" treffen die Indiana Colts und die Atlanta Falcons vor 70.000 Fans im Olympiastadion der deutschen Hauptstadt aufeinander.

In der Fußball-Bundesliga klingt am Sonntag der zehnte Spieltag aus. Im Blickpunkt steht dabei am Abend das Nachbarschaftsduell zwischen Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und Conference-League-Starter FSV Mainz 05. Zuvor spielen zunächst der SC Freiburg und der FC St. Pauli sowie anschließend der VfB Stuttgart und der FC Augsburg gegeneinander.

In der Formel-1-WM beginnt am Sonntag beim Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo der Endspurt im Titelrennen. Vor den letzten fünf WM-Läufen hat McLaren-Pilot Lando Norris als Spitzenreiter einen Punkt Vorsprung auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri. Auf Rang drei rechnet sich Max Verstappen nach seiner Aufholjagd der vergangenen Wochen ebenfalls noch Chancen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung aus.

Schon in seinem ersten Spiel bei den ATP-Finals in Turin geht es für den zweimaligen Champion Alexander Zverev um viel. Der 28-Jährige trifft ab 20.30 Uhr auf den US-Amerikaner Ben Shelton, bei einer Niederlage würden die Chancen auf einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe um Topfavorit Jannik Sinner und damit die Halbfinal-Teilnahme dramatisch sinken..