Wintersport
Die Tournee-Führenden nach Innsbruck: 23 von 25 kamen durch
Die Vierschanzentournee hat bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Eines davon lautet: Wer nach dem dritten Springen in Innsbruck die Gesamtwertung anführt, darf in der Regel kurz darauf in Bischofshofen den Goldadler in die Luft stemmen. Bei den jüngsten 25 Auflagen kippte die Tournee nur zweimal im Abschluss-Springen - das aber spektakulär.
2017 löste sich im Finaldurchgang von Bischofshofen beim Norweger Daniel-Andre Tande die Skibindung, mit Platz 26 der Tageswertung rutschte Tande noch auf Gesamtrang drei ab. Und 2025 erwischte der Österreicher Stefan Kraft in einer spektakulär knappen Tournee-Entscheidung Windpech und musste sich ebenfalls mit dem dritten Platz begnügen.
Vor Tande gaben zuletzt die Japaner Kazuyoshi Funaki (1994/95) und Noriaki Kasai (1998/99) ihre Führung nach Innsbruck bzw. nach dem Wettbewerb im Ausweichort Bischofshofen noch aus der Hand und landeten jeweils auf Platz zwei. Letzter deutscher Gesamtführender nach drei Springen war Sven Hannawald 2001/02, der dann auch in Bischofshofen Tages- und Gesamtsieger wurde.
Die Führenden nach drei Springen seit 2000/01 und ihre Endplatzierung bei der Vierschanzentournee (zusammengestellt vom SID):
Saison Führender Endplatzierung
2000/01 Adam Malysz (Polen) Sieger
2001/02 Sven Hannawald (Hinterzarten) Sieger
2002/03 Janne Ahonen (Finnland) Sieger
2003/04 Sigurd Pettersen (Norwegen) Sieger
2004/05 Janne Ahonen (Finnland) Sieger
2005/06 Jakub Janda (Tschechien) Sieger (mit Janne Ahonen)
2006/07 Anders Jacobsen (Norwegen) Sieger
2007/08 Janne Ahonen (Finnland)* Sieger
2008/09 Wolfgang Loitzl (Österreich) Sieger
2009/10 Andreas Kofler (Österreich) Sieger
2010/11 Thomas Morgenstern (Österreich) Sieger
2011/12 Gregor Schlierenzauer (Österreich) Sieger
2012/13 Gregor Schlierenzauer (Österreich) Sieger
2013/14 Thomas Diethart (Österreich) Sieger
2014/15 Stefan Kraft (Österreich) Sieger
2015/16 Peter Prevc (Slowenien) Sieger
2016/17 Daniel Andre Tande (Norwegen) 3.
2017/18 Kamil Stoch (Polen) Sieger
2018/19 Ryoyu Kobayashi (Japan) Sieger
2019/20 Dawid Kubacki (Polen) Sieger
2020/21 Kamil Stoch (Polen) Sieger
2021/22 Ryoyu Kobayashi (Japan)* Sieger
2022/23 Halvor Egner Granerud (Norwegen) Sieger
2023/24 Ryoyu Kobayashi (Japan)* Sieger
2024/25 Stefan Kraft (Österreich) 3.
*nach wetterbedingter Absage in Innsbruck Springen drei und vier in Bischofshofen
SID cl er ml