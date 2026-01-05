Die Tournee-Führenden nach Innsbruck: 23 von 25 kamen durch

Domen Prevc ist nicht nur wegen seines großen Vorsprungs, sondern auch statistisch gesehen fast am Ziel. Denn wer bei der Vierschanzentournee nach dem dritten Springen in Innsbruck die Gesamtwertung führt, darf in der Regel kurz darauf in Bischofshofen den Goldadler in die Luft stemmen. Bei den jüngsten 25 Auflagen kippte die Tournee nur zweimal im Abschluss-Springen - das aber spektakulär.

2017 löste sich im Finaldurchgang von Bischofshofen beim Norweger Daniel-Andre Tande die Skibindung, mit Platz 26 der Tageswertung rutschte Tande noch auf Gesamtrang drei ab. Und 2025 erwischte der Österreicher Stefan Kraft in einer spektakulär knappen Tournee-Entscheidung Windpech und musste sich ebenfalls mit dem dritten Platz begnügen.

Vor Tande gaben zuletzt die Japaner Kazuyoshi Funaki (1994/95) und Noriaki Kasai (1998/99) ihre Führung nach Innsbruck bzw. nach dem Wettbewerb im Ausweichort Bischofshofen noch aus der Hand und landeten jeweils auf Platz zwei. Letzter deutscher Gesamtführender nach drei Springen war Sven Hannawald 2001/02, der dann auch in Bischofshofen Tages- und Gesamtsieger wurde.

Die Führenden nach drei Springen seit 2000/01 und ihre Endplatzierung bei der Vierschanzentournee:

Saison Führender Endplatzierung

2000/01 Adam Malysz (Polen) Sieger

2001/02 Sven Hannawald (Hinterzarten) Sieger

2002/03 Janne Ahonen (Finnland) Sieger

2003/04 Sigurd Pettersen (Norwegen) Sieger

2004/05 Janne Ahonen (Finnland) Sieger

2005/06 Jakub Janda (Tschechien) Sieger (mit Janne Ahonen)

2006/07 Anders Jacobsen (Norwegen) Sieger

2007/08 Janne Ahonen (Finnland)* Sieger

2008/09 Wolfgang Loitzl (Österreich) Sieger

2009/10 Andreas Kofler (Österreich) Sieger

2010/11 Thomas Morgenstern (Österreich) Sieger

2011/12 Gregor Schlierenzauer (Österreich) Sieger

2012/13 Gregor Schlierenzauer (Österreich) Sieger

2013/14 Thomas Diethart (Österreich) Sieger

2014/15 Stefan Kraft (Österreich) Sieger

2015/16 Peter Prevc (Slowenien) Sieger

2016/17 Daniel Andre Tande (Norwegen) 3.

2017/18 Kamil Stoch (Polen) Sieger

2018/19 Ryoyu Kobayashi (Japan) Sieger

2019/20 Dawid Kubacki (Polen) Sieger

2020/21 Kamil Stoch (Polen) Sieger

2021/22 Ryoyu Kobayashi (Japan)* Sieger

2022/23 Halvor Egner Granerud (Norwegen) Sieger

2023/24 Ryoyu Kobayashi (Japan)* Sieger

2024/25 Stefan Kraft (Österreich) 3.

2025/26 Domen Prevc (Slowenien) ?

*nach wetterbedingter Absage in Innsbruck Springen drei und vier in Bischofshofen