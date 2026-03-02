Doping-Verstöße: 27 Kenianische Sportler suspendiert

Der kenianische Sport sorgt wegen zahlreicher Doping-Vergehen für Aufsehen. Wie die nationale Anti-Doping-Agentur des afrikanischen Landes am Montag mitteilte, wurden insgesamt 27 Athletinnen und Athleten wegen entsprechender Verstöße vorläufig suspendiert. Darunter befindet sich Rita Jeptoo, eine frühere Siegerin der prestigeträchtigen Marathons in Boston und Chicago. Sie war bereits 2014 wegen Dopings für vier Jahre gesperrt, nun wurden bei einem Test verbotene anabole androgene Steroide nachgewiesen.

Auch der nationale 400-Meter-Hürden-Meister Wiseman Were wurde vorläufig gesperrt, er hatte seit August 2025 drei Tests verpasst. Ihre Anhörungen stehen allerdings noch aus. Neben zahlreichen Leichtathleten gehören auch Fußball- und Basketballspieler zur Liste der 27 vorläufig suspendierten Sportler. Seit 2017 wurden bereits mehr als 140 kenianische Athleten und damit mehr als aus jedem anderen Land von der Athletics Integrity Unit (AIU) suspendiert.