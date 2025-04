Duplantis gewinnt in Xiamen - Weltrekord für Warholm

Stabhochsprung-Dominator Armand Duplantis hat zum Auftakt der Diamond League seinen nächsten Sieg gefeiert, dabei aber nicht die Sechs-Meter-Marke geknackt. Der Schwede setzte sich am Samstag im chinesischen Xiamen mit übersprungenen 5,92 m vor dem griechischen Olympiadritten Emmanouil Karalis und dem Niederländer Menno Vloon (jeweils 5,82 m) durch.

Der Olympiasieger hatte erst Anfang März beim All Star Perche Vault im französischen Clermont-Ferrand seinen eigenen Weltrekord auf 6,27 m verbessert. In Xiamen scheiterte Duplantis nun aber mit allen drei Versuchen an 6,01 m.

Derweil stellte der norwegische Superstar Karsten Warholm einen Weltrekord über die 300 m Hürden auf. Der 29 Jährige legte die nicht-olympische Distanz in 33,05 Sekunden zurück und verbesserte seine eigene Bestmarke aus dem Jahr 2021 um 21 Hundertstel. Mit großem Rückstand auf Warholm wurde der Brasilianer Matheus Lima (33,98 Sekunden) Zweiter, Ken Toyoda aus Japan belegte den dritten Platz (34,22).

Bei der diesjährigen Diamond League stehen insgesamt 15 Stationen auf dem Programm. In Zürich werden am 27. und 28. August die Gesamtsieger in 32 Disziplinen gekürt. Insgesamt werden 9,24 Millionen US-Dollar an Preisgeldern ausgeschüttet, so viel wie nie zuvor. Als Nächstes macht die Serie am 3. Mai in Shanghai (China) Halt.