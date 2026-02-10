Einzel: Nawrath verpasst Medaille knapp

Biathlet Philipp Nawrath hat beim Einzelrennen über 20 km die erhoffte Medaille knapp verpasst. Der 32-Jährige belegte beim Olympiasieg des Norwegers Johan-Olav Botn nach einem Schießfehler den starken fünften Platz. David Zobel (2 Fehler), Lucas Fratzscher (2) und Philipp Horn (6) belegten die Ränge 21, 23 und 40.

"Es war ein sensationelles Ergebnis am Schießstand für mich. Ich war sehr knapp dran, es ist am Ende ein super fünfter Platz", sagte Nawrath. DSV-Sportdirektor Felix Bitterling würdigte eine "absolute Weltklasse-Leistung. Klar zwickt es ein bisschen, wenn man dann sieht, wie knapp es war, aber ich glaube, man kann jetzt nicht mehr erwarten, als der Philipp gezeigt hat."

Botn triumphierte nach fehlerfreier Schießleistung vor dem Franzosen Eric Perrot (1/+11,7 Sekunden) und seinem Teamkollegen Sturla Holm Lägreid (1/+48,3). Vor Nawrath (1/1:31,5 Minuten) kam der überraschend starke Olli Hiidensalo aus Finnland (0/1:29,7) ins Ziel. Nach Bronze in der Mixed-Staffel hatte sich das deutsche Team im ersten Einzelrennen der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina eine weitere Medaille erhofft.

Auf Justus Strelow, Teil des erfolgreichen DSV-Quartetts am Sonntag, hatten die Trainer verzichtet. Es sei "keine Entscheidung gegen den Justus" gewesen, sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling: "Wir haben uns deshalb so entschieden, weil die Runde hier extrem anspruchsvoll ist und wir glauben, dass sie Justus nicht in die Karten spielt. Wir brauchen ihn noch. Er ist ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler dieser Mannschaft."

Für die deutschen Frauen Franziska Preuß, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian steht am Mittwoch (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) das Einzel über 15 km an. Bei den Männern geht es am Freitag (14.00 Uhr) mit dem Sprint über 10 km weiter.