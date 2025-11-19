Einzug ins Final Four: Ochsenhausen ringt Mühlhausen nieder

Titelverteidiger TTF Liebherr Ochsenhausen hat sich ins Final Four um den deutschen Tischtennis-Pokal gekämpft. Im Viertelfinale setzte sich der Double-Gewinner gegen den Post SV Mühlhausen am Mittwochabend nach 1:2-Rückstand mit 3:2 durch.

Das Finalturnier um den Titel steigt am 4. Januar 2026 in Neu-Ulm. Am Vortag war Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Düsseldorf sensationell beim Außenseiter TTC OE CTS Bad Homburg mit 2:3 gescheitert und fehlt damit zum zweiten Mal nacheinander bei der Endrunde. Die weiteren Teilnehmer werden am Montag ermittelt: Zweitligist SV Union Velbert trifft auf den 1. FC Saarbrücken-TT, TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell ist gegen TTC Zugbrücke Grenzau gefordert.