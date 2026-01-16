Eiskunstlauf-EM: Eistänzer Matthaei/Liebers im Kürfinale

Die deutschen Eistänzer Charise Matthaei/Max Liebers haben bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften im britischen Sheffield ihr Ziel erreicht und sich für das Kürfinale qualifiziert. Die viermaligen deutschen Vizemeister aus Chemnitz kamen im Rhythmustanz am Freitag auf 63,49 Punkte und standen bei ihrem zweiten EM-Einsatz vorzeitig als eines der besten 20 Paare fest.

Die fünfmaligen deutschen Eistanz-Meister Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan hatten ihren Start krankheitsbedingt abgesagt. Steffan hatte das offizielle Training am Dienstag aufgrund eines Infekts abbrechen müssen. Für das deutsche Top-Duo waren Matthaei/Liebers nachgerückt.

"Die Gesundheit geht vor und wir wollen auf unserem Weg zu den Olympischen Spielen kein Risiko eingehen. Die Winterspiele in Mailand sind das große Ziel", hatte Janse van Rensburg gesagt.