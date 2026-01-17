Eiskunstlauf-EM: Eistänzer Matthaei/Liebers 17. im Kürfinale

Die deutschen Eistänzer Charise Matthaei und Max Liebers haben bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften im britischen Sheffield den 17. Platz im Finale belegt. Die viermaligen deutschen Vizemeister aus Chemnitz kamen am Samstag nach der Kür auf 166,31 Punkte. Den EM-Titel sicherten sich Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron aus Frankreich mit 222,43 Zählern vor Charlene Guignard/Marci Fabbri aus Italien (210,34 Punkte) und Lilah Fear und Lewis Gibson aus Großbritannien (209,51).

Die fünfmaligen deutschen Eistanz-Meister Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan hatten ihren Start krankheitsbedingt abgesagt. Steffan hatte das offizielle Training am Dienstag aufgrund eines Infekts abbrechen müssen. Für das deutsche Top-Duo waren Matthaei/Liebers nachgerückt.