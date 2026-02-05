Eiskunstlauf: Goldfavorit Malinin kämpft mit Erwartungsdruck

Eiskunstlauf-Dominator Ilia Malinin hat vor seinem Olympia-Debüt offen über den enormen Druck gesprochen, der auf ihm lastet. "Es ist eine große Herausforderung, wenn die ganze Aufmerksamkeit, der ganze Fokus auf dir liegt, damit du olympisches Gold gewinnst", sagte der 21 Jahre alte US-Amerikaner auf einer Pressekonferenz vor dem Start der Winterspiele (6. bis 22. Februar) in Mailand.

"Ich werde schlechte Tage haben, an denen ich darüber nachdenke, und das macht mich wirklich fertig, es versetzt mich nicht in die beste Stimmung", sagte der zweimalige Weltmeister und "Vierfach-Gott". Malinin, der den Sport mit seinen Vielfachsprüngen revolutioniert hat, will diesen Druck aber auch "nutzen, um mich zu stärken und mir zu sagen: 'Alle schauen auf dich. Es ist dein Moment, da rauszugehen und das zu tun, was du kannst.'"

Der Einzelwettbewerb der Männer, bei dem Malinin als großer Goldfavorit ins Rennen geht, startet am Dienstag mit dem Kurzprogramm. Drei Tage später kommt es in der Milano Ice Skating Arena in der Kür zum Showdown, in dem der US-Meister auch den Weltrekord seines Landsmanns Nathan Chen (335,30 Punkte) angreifen will.

Zuvor wird Malinin bereits am Samstag im Teamwettbewerb sein olympisches Debüt feiern. "Hier Teil dieses Teams zu sein, ist etwas, wovon ich jedes Mal geträumt habe, wenn ich als Kind aufs Eis gegangen bin", sagte Malinin und dankte seinen US-Teamkollegen: "Es ist eine Ehre, hier olympisches Eis mit ihnen zu teilen. Sie geben mir alle die Unterstützung und die Hilfe, die ich brauche, um fokussiert zu bleiben und in dieser perfekten Balance zu bleiben, die ich brauche, um meine Bestleistung abzurufen."