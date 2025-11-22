Eiskunstlauf: Hase/Volodin gewinnen Grand Prix in Finnland

Die deutschen Paarlauf-Hoffnungsträger Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin haben den Eiskunstlauf-Grand-Prix im finnischen Helsinki gewonnen. Die Vize-Weltmeister kamen in der Kür trotz eines Ausrutschers von Volodin beim dreifachen Salchow auf 136,48 Punkte, schon nach dem Kurzprogramm hatte das Berliner Duo vorne gelegen.

"Wir wollten unser Programm und unsere Emotionen kontrollieren, das ist uns heute sehr gut gelungen", sagte Hase im Siegerinterview: "So etwas wie bei Nikita kann passieren, aber der Rest des Programms war gut."

Am Ende kamen Hase und Volodin auf 206,88 Gesamtpunkte und sicherten sich mit dem Sieg auch einen Platz im Grand-Prix-Finale der besten sechs Paare im japanischen Nagoya (4. bis 7. Dezember). Das Podest komplettierten die beiden US-Duos Alisa Efimova/Misha Mitrofanov (205,49) und Ellie Kam/Danny O'Shea (199,09).

Bei ihrem ersten Grand Prix der Saison in Kanada hatten Hase/Volodin Anfang November ebenfalls nach dem Kurzprogramm in Führung gelegen, sich nach zwei Stürzen in der ungewohnt fehlerhaften Kür aber mit dem zweiten Platz zufrieden geben müssen. Die Events der Grand-Prix-Serie in Osaka/Japan und Lake Placid/USA hatte das Duo anschließend ausgelassen.

Im Grand-Prix-Finale in Japan wollen die Europameister ihre Titel aus den Jahren 2023 und 2024 wiederholen. Eine Woche später stehen noch die deutschen Meisterschaften in Oberstdorf (8. bis 13. Dezember) an, ehe es für Hase/Volodin bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo um eine Medaille gehen soll.