Eiskunstlauf: Italiens Top-Paar sagt EM-Teilnahme ab

Das deutsche Top-Paar Minerva-Fabienne Hase/Nikita Volodin muss auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung bei der EM im britischen Sheffield einen großen Rivalen weniger fürchten. Die italienischen WM-Dritten Sara Conti/Niccolo Macii werden nicht in der am Mittwoch beginnenden Paarlauf-Konkurrenz teilnehmen. Italienischen Medienberichten zufolge soll die 25 Jahre alte Conti eine leichte Verletzung bis zu den Olympischen Winterspielen Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar vollständig auskurieren.