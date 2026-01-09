Eisschnelllauf-EM: Deutsches Trio holt Bronze

Die deutschen Eisschnellläuferinnen haben bei der Europameisterschaft im Teamsprint die Bronzemedaille gewonnen. Das Trio Katja Franzen, Anna Ostlender und Isabel Kraus musste sich in Tomaszow Mazowiecki mit 7,45 Sekunden Rückstand in 1:34,526 Minuten nur dem siegreichen Heimteam aus Polen und den zweitplatzierten Belgierinnen geschlagen geben.

Die gelungene Generalprobe des Trios vom DEC Inzell für die Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) war der einzige Podiumsplatz der Deutschen am Freitagabend bei der EM in Polen. In der Einzelkonkurrenz über 3000 m belegten Ashley Völker (Inzell, 9.) und Melissa Schaefer (Erfurt, 10.) Plätze unter den Top Ten. Bei den Männern erreichte das deutsche Quartett in der Mannschaftsverfolgung über 5000 m den sechsten Platz.