Eisschnelllauf: Sonnekalb verpasst Podest in Heerenveen

Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb hat beim Weltcup im niederländischen Heerenveen eine weitere Podestplatzierung knapp verpasst. Beim Sieg des einmal mehr überragenden US-Amerikaners Jordan Stolz über 1500 m kam der 18-Jährige in 1:44,28 Minuten auf den vierten Rang. Auf Dominator Stolz fehlten +1,73 Sekunden. Beim Auftakt in Salt Lake City und in Calgary war Sonnekalb auf seiner Paradestrecke noch jeweils aufs Treppchen gelaufen.

Der Erfurter gilt als großer Hoffnungsträger für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar 2026), seine sportliche Qualifikation hat er bereits sicher. Auf dem schnellen Eis in Salt Lake City hatte er Mitte November über 1500 m in 1:41,33 Minuten den Junioren-Weltrekord verbessert.