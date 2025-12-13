Eisschnelllauf: Sonnekalb 13. über 1000 Meter

Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb hat beim Weltcup in Norwegen nicht an seine Glanzleistungen der bisherigen Olympiasaison anknüpfen können. Nach Platz vier am Freitag auf seiner Paradestrecke 1500 m erreichte der 18 Jahre alte Erfurter am Samstag in Hamar über die 1000 m den 13. Platz.