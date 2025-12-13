Wintersport
Eisschnelllauf: Sonnekalb 13. über 1000 Meter
Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb hat beim Weltcup in Norwegen nicht an seine Glanzleistungen der bisherigen Olympiasaison anknüpfen können. Nach Platz vier am Freitag auf seiner Paradestrecke 1500 m erreichte der 18 Jahre alte Erfurter am Samstag in Hamar über die 1000 m den 13. Platz.
Zu Dominator Jordan Stolz (USA), der in 1:07,63 Minuten den Streckenrekord verbesserte, fehlten Sonnekalb 1,64 Sekunden. Der Münchner Hendrik Dombek belegte Rang 17 (+1,82), Moritz Klein (Erfurt) wurde 20. (+2,62) im A-Finale.