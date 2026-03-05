Eisschnelllauf-WM: Oranje-Stars legen vor

Die niederländischen Eisschnelllauf-Stars haben ihre gute Olympia-Form konserviert und auch zum Auftakt der Sprint-WM in Heerenveen das Tempo vorgegeben. Im legendären Thialf-Eisstadion führt 500-m-Olympiasiegerin Femke Kok nach starken Läufen über 500 m (36,67 Sekunden) und 1000 m (1:13,10 Minuten) mit 73,220 Punkten. Dahinter folgen ihre Landsfrauen Suzanne Schulting (74,395) und Marrit Fledderus (75,080). Star-Läuferin Jutta Leerdam stand nicht auf dem Eis.

Bei den Männern dominierte Jenning De Boo beide Strecken (33,78+1:06,52). Der 22-Jährige, der bei den Winterspielen in Mailand über beide Distanzen Silber gewonnen hatte, führt mit 67,040 Punkten. Zweiter ist Doppel-Olympiasieger Jordan Stolz aus den USA (67,700) vor dem chinesischen 1500-m-Olympiasieger Ning Zhongyan (68,165).

Die deutschen Starter gehören erwartungsgemäß nicht zur Spitzengruppe. Anna Ostlender (77,270) hat als Zwölfte Chancen auf eine Top-10-Platzierung, Katja Franzen (80,130) belegt den 27. und letzten Platz. Hendrik Dombek (70,160) liegt nach zwei Läufen auf dem 19. Rang, Moritz Klein (21./70,400) ist knapp dahinter.

Die Sprint-WM endet am Freitag. Zum Abschluss des Olympia-Winters steht am Samstag und Sonntag in Heerenveen noch die Allround-WM an. Nicht dabei sein wird Felix Maly, der aus Solidarität mit Fridtjof Petzold auf einen WM-Start verzichtet hat.

Petzold war vom Verband nach seiner öffentlichen Kritik während Olympia an der Athletenbetreuung und -förderung mit einem vorläufigen Startverbot belegt worden, zudem wurde sein Status als Bundeskaderathlet ausgesetzt.

Maly kritisierte, dass er als Leistungssportler auf "faire, transparente und verlässliche Rahmenbedingungen" angewiesen sei: "Dazu gehört für mich auch die Möglichkeit, Missstände oder Kritikpunkte anzusprechen, ohne befürchten zu müssen, dadurch sportlich benachteiligt zu werden." Maly und Petzold nahmen im Februar beide an den Winterspielen teil. Sie sind im Langstrecken-Weltcup die beiden bestplatzierten deutschen Eisschnellläufer.