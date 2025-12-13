EM: Hase/Volodin führen DEU-Aufgebot an

Die Paarlauf-Europameister Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin aus Berlin führen das Aufgebot der Deutschen Eislauf-Union (DEU) für die Eiskunstlauf-Europameisterschaften vom 14. bis 17. Januar 2026 in Sheffield an. Das gab der Verband zum Abschluss der deutschen Meisterschaften in Oberstdorf bekannt.

Erstmals in ihrer Verbandsgeschichte verzichtet die DEU auf die Entsendung einer deutschen Einzelstarterin zu den europäischen Titelkämpfen. "Das ist eine strategische Entscheidung. Wir wollen unsere Athletinnen nicht vorführen", sagte DEU-Sportdirektor Jens ter Laak zur Begründung.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die damalige deutsche Meisterin Kristina Isaev aus Mannheim bei der EM die Qualifikation für das Kürfinale verpasst.

Das EM-Aufgebot für Sheffield im Überblick

Paarlauf: Minerva-Fabienne Hase/Nikita Volodin, Annika Hocke/Robert Kunkel (alle Berlin)

Eistanz: Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan (Oberstdorf)

Männer: Genrikh Gartung (Oberstdorf)