Embacher und Nikaido führen - Prevc Vierter

Skispringer Domen Prevc liegt bei der Vierschanzentournee weiter auf Kurs Gesamtsieg, muss aber um seinen dritten Tagessieg fürchten. Der Slowene sprang in Innsbruck im ersten Durchgang auf 129,5 m und liegt zur Halbzeit auf Rang vier. Zum den punktgleich führenden Stephan Embacher (Österreich) und Ren Nikaido (Japan) fehlen ihm aber nur 2,5 Punkte, Dritter ist in Jan Hörl ein weiterer Österreicher.

Als bester Deutscher belegt Felix Hoffmann den sechsten Rang, Philipp Raimund folgt auf dem zehnten Platz. Auch Pius Paschke ist als 26. weiter dabei. Karl Geiger (31.) und Andreas Wellinger (37.) schafften es dagegen auch im dritten Tournee-Springen nicht in den zweiten Durchgang.