Erste Abfahrt der Saison: DSV mit dreiköpfigem Aufgebot

Der Deutsche Skiverband (DSV) geht mit einem dreiköpfigen Aufgebot in die erste Weltcup-Abfahrt der Männer in diesem Winter. Beim Rennen in Beaver Creek am Freitag (19.15 Uhr MEZ) sind Romed Baumann, Simon Jocher und Maximilian Schwarz für die deutsche Mannschaft am Start. Im US-Bundesstaat Colorado sollen zudem ein Super-G (Samstag, 18.30 Uhr MEZ) und ein Riesenslalom (Sonntag, 18.00 Uhr/21.00 Uhr MEZ) stattfinden.

Wegen Schneemangels wurde die Strecke für die Abfahrt und den Super-G bereits verkürzt. Zudem lässt die Wettervorhersage zu wünschen übrig, ursprünglich war in Beaver Creek sogar eine zusätzliche Abfahrt geplant. "Die Piste präsentiert sich noch nicht ganz so kompakt, wie man es sich wünschen würde", sagte Jocher, der am vergangenen Wochenende beim Saisonauftakt der Speed-Fahrer in Copper Mountain als 20. im Super-G bester Deutscher war.

Im kanadischen Tremblant stehen am Samstag (17.00/20.00 Uhr MEZ) und Sonntag (16.00/19.00 Uhr MEZ) zudem zwei Riesenslaloms der Frauen an. Vor allem Lena Dürr wird nach ihrem starken vergangenen Wochenende in Copper Mountain/Colorado mit einem sechsten Platz im Riesenslalom und einem zweiten Platz im Slalom an ihre starke Form anknüpfen wollen.