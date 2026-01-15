Erster EM-Patzer: Hockey-Frauen nur remis gegen die Schweiz

Deutschlands Hockey-Frauen haben bei der Hallen-Europameisterschaft in Prag auf ihrer Mission Titelverteidigung einen ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Nach dem ungefährdeten 6:0 (3:0) zum Auftakt am Mittag gegen Irland reichte es für das Team von Hallen-Bundestrainer Erik Koppenhöfer wenige Stunden später nur zu einem 5:5 (2:2) gegen die Schweiz.

Gegen die Eidgenossinnen, die ihren Auftakt gegen Belgien mit 3:4 verloren hatten, geriet die DHB-Auswahl dreimal in Rückstand, drehte dann aber die Begegnung in den Schlussminuten, nur um kurz vor der Schlusssirene nach einer Ecke doch noch den Ausgleich hinnehmen zu müssen. Für Deutschland trafen Maike Scheuer (4.), zweimal Kapitänin Fenja Poppe (16./30.), Charlotte Hendrix (37.) und Philine Drumm (39.).

Mit Außenseiter Irland hatten die "Danas" zuvor kurzen Prozess gemacht: Scheuer (4./29.), Drumm (8.), Poppe (12./24.) und Charlotte Gerstenhöfer (38.) schossen den deutlichen Sieg heraus. Am Freitag (17.20 Uhr) spielt der Hallen-Rekordeuropameister noch gegen Österreich und am Samstag (9.00 Uhr) zum Abschluss der Gruppenphase gegen Belgien. Die besten zwei Teams der Fünfergruppe qualifizieren sich für das Halbfinale.