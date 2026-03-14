Erster Super-G in Courchevel abgesagt

Kurz vor dem Saisonende nimmt das Wetter noch einmal Einfluss auf den alpinen Ski-Weltcup. Am Samstagvormittag musste das erste von zwei Super-G-Rennen im französischen Courchevel abgesagt werden. Grund waren starker Schneefall, Nebel und weitere angekündigte Niederschläge. Der Wettbewerb am Sonntag scheint ebenfalls gefährdet.

Damit steht auch der Gewinner der kleinen Kristallkugel im Super-G so gut wie fest. Der Schweizer Marco Odermatt, der sich am Freitag vorzeitig den Gesamtweltcup und den Abfahrtsweltcup gesichert hatte, hat bei nun zwei noch ausstehenden Rennen 158 Punkte Vorsprung auf Vincent Kriechmayr aus Österreich.