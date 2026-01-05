Erster Titel dank Fan: "Besonderer Moment meiner Karriere"

Fan Zhendong reckte im Konfettiregen kurz, aber glücklich und stolz den Pokal in die Höhe. Den ersten Triumph mit seiner deutschen Mannschaft genoss der chinesische Tischtennis-Superstar des 1. FC Saarbrücken-TT mit einem breiten Grinsen. "Heute war ein besonderer Moment in meiner Karriere", sagte der 28-Jährige, immerhin schon dreimaliger Olympiasieger. An dem Spektakel in Neu-Ulm fand er offenbar ähnlich viel Gefallen, wie an der ganz großen Bühne: "Ich hoffe, in der Zukunft erneut bei diesem Event dabei sein zu können."

Die Ausnahmeerscheinung, die seit ihrem Engagement in Deutschland selbst Anhänger aus Fernost regelmäßig in die Hallen lockt, hatte zuvor einen dominanten Auftritt geliefert und die Saarbrücker zum Triumph getragen. "Ich bin sehr glücklich über den Titelgewinn", sagte der "Man of the Match" anschließend. Das 3:1 gegen den TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell bedeutete den dritten Pokalsieg des Klubs nach 2012 und 2022. Die beiden souveränen 3:0-Siege des Top-Chinesen im Einzel bildeten für die Saarländer beim ersten Titelgewinn seit Fans aufsehenerregender Verpflichtung das Fundament.

Auf dem Weg zum anvisierten Triple aus Pokalsieg, Meisterschaft und Champions League war dieses Finale vor der auch durch den Fan-Hype ausgelösten Rekordkulisse von 5200 Zuschauern aber nur der erste Schritt. "Wir haben jetzt den ersten Titel. Unser Ziel waren so viele wie möglich - wenn es geht drei. Genau so gehen wir da weiter rein, aber wir bleiben entspannt und locker", sagte Patrick Franziska am Dyn-Mikrofon.

Nach einem leicht stotternden Start in der Liga sammelt der haushohe Favorit immer mehr Selbstvertrauen auf dem Weg zum Dreifacherfolg. "Wir haben auch gesehen, selbst wenn einer mal schwächelt, sind die anderen da", sagte Franziska: "Jeder kann sich auf jeden verlassen."

Angesichts der Kaderstärke und der tollen Form scheint ein Einbruch schwer vorstellbar. Auch Fuldas Topspieler Dimitrij Ovtcharov erkannte an: "Saarbrücken war die bessere Mannschaft und sie haben verdient gewonnen. Wahnsinn, was die da auf die Beine gestellt haben."

Fans Gefallen am gemeinsamen Siegen dürfte dem FCS derweil besondere Freude bereiten. Noch ist unklar, wie die Zukunft des 28-Jährigen aussieht. Aktuell gebe es dazu "noch keine Pläne. Ich denke, es sollte klar sein, dass unser Interesse ist, weiter mit ihm zu arbeiten", hatte Teammanager Nicolas Barrois dem SID zuletzt gesagt. Beide Seiten seien dabei "ohne Druck".

Auch die Lobeshymnen seiner Mitspieler dürfte die ehemaligen Nummer eins der Welt mit Freude vernehmen. Fan habe "überragend gespielt heute. Er ist auf jeden Fall ein Faktor", sagte Franziska. Im Training sei es aktuell "unmöglich, einen Punkt zum machen. Man sieht einfach, warum er Olympiasieger ist. Er macht das alles sehr, sehr gut. Wie er sich vorbereitet auf die ganzen Spiele, ist wahnsinnig."