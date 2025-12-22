Feste Regelung: America's Cup künftig alle zwei Jahre

Der traditionsreiche Segelwettbewerb America's Cup wird ab 2027 in einem festen Rhythmus alle zwei Jahre ausgetragen. Das gaben die Organisatoren am Montag bekannt. Die nächste Ausgabe des weithin als ältestes Sportevent der Welt geltenden Cups (erstmals 1851) findet 2027 in Neapel statt.

Bislang oblag die genaue Terminierung der Verantwortung des Titelverteidigers. So lagen beispielsweise zwischen den beiden vergangenen Ausgaben 2021 und 2024 knapp drei Jahre.

"Das ist ein Schritt, um das Besondere am America's Cup zu bewahren und gleichzeitig ein nachhaltiges Modell zu schaffen, das allen zugutekommt, die unsere Leidenschaft für diesen großartigen Wettbewerb teilen", erklärte Grant Dalton, Chef des dreimaligen Titelverteidigers aus Neuseeland: "Wir sichern die Position des America's Cup an der Spitze von Innovation und Profisport für Jahrzehnte."