Finger gebrochen: Pause für Biathlet Strelow

Die deutschen Biathleten müssen bei der Rückkehr in den Weltcup auf Justus Strelow verzichten. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag bekannt gab, brach sich der 29-Jährige bei einem Trainingssturz einen Finger und kann nicht im finnischen Kontiolahti an den Start gehen. Bei den Olympischen Winterspielen hatte Strelow in der Mixed-Staffel mit Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß Bronze gewonnen und damit für die einzige deutsche Biathlon-Medaille bei den Wettbewerben in Antholz gesorgt.

Bei den Männern starten somit Lucas Fratzscher, Philipp Horn, David Zobel, Leonhard Pfund und Nawrath in Finnland. Das Aufgebot der Frauen bilden nach dem Karriereende von Preuß Marlene Fichtner, Selina Grotian, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Voigt. Anna Weidel fehlt krankheitsbedingt.

"Der olympische Rückblick ist weitgehend erfolgt, klar ist aber auch: Mit nur einer Medaille können und wollen wir im deutschen Biathlon nicht zufrieden sein. Unser Anspruch als Team und Verband ist ein anderer, und dem stellen wir uns", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling: "Die entsprechenden Analysen haben bereits begonnen und werden bis zur Trainerklausur abgeschlossen, in der wir die Weichen für die kommende Saison und Vorbereitung stellen."

Trotzdem teile das Team "die teilweise sehr zugespitzte Weltuntergangsstimmung rund um den deutschen Biathlon nicht", führte Bitterling weiter aus: "Wir haben bei Olympia viele starke Leistungen gesehen, mehrere Ergebnisse lagen nur sehr knapp an den Medaillen vorbei. Solche Leistungen muss man erst einmal abrufen, darauf gilt es aufzubauen."

In Kontiolahti geht es am Donnerstag (17.05 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Einzel der Frauen über 15 Kilometer los. Bis Sonntag folgen das Einzelrennen der Männer sowie die jeweiligen Staffeln und Massenstarts.