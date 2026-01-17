Freeski: Mohr erfüllt Olympianorm

Ski-Freestylerin Muriel Mohr hat nicht mal ein Jahr nach ihrem Kreuzbandriss das Ticket für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo gelöst. Die 19-Jährige holte am Samstag im Slopestyle-Weltcup im schweizerischen Laax den guten sechsten Platz, bereits mit dem Einzug ins Finale der besten Zehn hatte sie zuvor die deutsche Olympianorm erfüllt: Ein achter Platz oder zwei Platzierungen unter den Top 15 genügen, und Mohr war bereits in der vergangenen Woche in Aspen Zwölfte geworden.

Mit diesen Erfolgen war vor wenigen Monaten noch nicht zwingend zu rechnen gewesen, Mohr hatte im März 2025 einen Kreuzbandriss erlitten. Es folgten eine monatelange Reha und das Weltcup-Comeback im Dezember. Insgesamt gelang der Sportlerin aus Aschheim bei München am Samstag ihr elftes Top-Ten-Ergebnis im Weltcup.

Der Sieg in Laax ging an Topfavoritin Eileen Gu (22). Die Amerikanerin, die für China startet, hatte bei den Winterspielen 2022 in Peking Gold im Big Air und der Halfpipe und dazu Silber im Slopestyle gewonnen.