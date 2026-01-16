Freitag Dritte in China - Prevc haushoch überlegen

Selina Freitag hat die Podestserie der deutschen Skispringerinnen beim Weltcup im chinesischen Zhangjiakou fortgesetzt. Die Vizeweltmeisterin aus Oberwiesenthal landete beim fünften Sieg in Folge der abermals überragenden Slowenin Nika Prevc auf der Olympia-Großschanze von 2022 auf Rang drei und zeigte sich drei Wochen vor Olympia erneut in starker Form.

Für die DSV-Springerinnen, die bis zum zehnten Saisonspringen auf ihre erste Top-3-Platzierung hatten warten müssen, war es seitdem der achte Wettkampf mit einem Podestrang in Serie. Freitag selbst gelang das fünfte Podium der Saison und das 19. ihrer Weltcup-Karriere - auf den ersten Sieg wartet sie noch.

Die Siege scheinen derzeit Prevc vorbehalten. Die immer noch erst 20 Jahre alte Weltmeisterin sicherte sich mit Flügen auf die jeweilige Bestweite von 136,5 m und 130,0 m (245,6 Punkte) ihren 32. Weltcup-Triumph und den 22. seit dem 1. Januar 2025. Zweite wurde mit großem Abstand die Japanerin Nozomi Maruyama (221,9).

Freitag, nach dem ersten Durchgang noch Vierte, fing im Finale mit letztlich 215,2 Punkten noch die Chinesin Zeng Ping (213,9) ab. Agnes Reisch wurde Achte. Katharina Schmid, die 2022 auf der Normalschanze von Zhangjiakou Olympia-Silber gewonnen hatte, wurde Zwölfte.