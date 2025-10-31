Freitag und Hoffmann siegen bei Skisprung-DM

Skispringerin Selina Freitag ist zum dritten Mal deutscher Meisterin. Die Vizeweltmeisterin aus Oberwiesenthal setzte sich am Donnerstagabend in Oberhof souverän durch und zeigte sich drei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt in Topform. Bei den Männern gewann überraschend Felix Hoffmann (Goldlauter) gegen prominente Konkurrenz und holte seinen ersten Titel.

Die 24 Jahre alte Freitag sprang von der Normalschanze im Kanzlersgrund auf 96,5 und 93,5 m und lag mit 312,7 Punkten weit vor Agnes Reisch (Isny/296,3). Titelverteidigerin Katharina Schmid (Oberstdorf) vergab die Chance auf ihren achten Erfolg durch einen schwachen ersten Durchgang und rettete sich mit Bestweite im zweiten Versuch (95,5) immerhin noch auf Platz drei (283,5).

Der 28 Jahre alte Hoffmann, im Einzel zuvor noch nie auf dem DM-Podest, lag mit 289,3 Punkten (96,5/102,5 m) knapp vor Philipp Raimund (Oberstdorf/287,8), der nach seinem Gesamtsieg im Sommer-Grand-Prix als Favorit in den Wettkampf gegangen war. Titelverteidiger Andreas Wellinger (Ruhpolding) wurde hinter Pius Paschke (Kiefersfelden) Vierter, Karl Geiger (Oberstdorf) kam auf Rang fünf.