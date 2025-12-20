Friedrich kontert: Zweier-Sieg in Sigulda vor Lochner

Drittes Saisonrennen, dritter deutscher Dreifach-Sieg - doch diesmal mit anderem Ausgang: Rekordweltmeister Francesco Friedrich hat beim Weltcup im lettischen Sigulda im Zweierbob seinen Dauerrivalen Johannes Lochner bezwungen. Nach Lochners Siegen in Cortina und Innsbruck setzte sich der 35 Jahre alte Sachse in Lettland mit Anschieber Alexander Schaller vor Lochner mit Thorsten Margis durch.

"Das war ein spannendes Rennen, die Bahn hat es einfach in sich", sagte Friedrich: "In der Bahn gab es noch ein paar Kleinigkeiten, die Hansi besser gemacht hat. Das versuchen wir morgen noch einmal besser zu machen."

Nach Bestzeit in beiden Läufen lag Friedrich letztlich 23 Hundertstel vor Lochner. Platz drei ging wie in den ersten beiden Rennen an Adam Ammour (Oberhof/+0,42 Sekunden), diesmal mit Benedikt Hertel im Schlitten.

Lochner hatte zuvor fünf von sechs Saisonrennen im Zweier und Vierer vor Friedrich gewonnen, lediglich im Vierer von Innsbruck lag Friedrich vorne. Die Gelegenheit zur Revanche gibt es bereits am Sonntag, wenn in Sigulda ein weiterer Zweier-Wettkampf ausgetragen wird.