Galopp: Star-Jockey Dettori beendet Karriere

Der italienische Star-Jockey Lanfranco Dettori steigt aus dem Sattel. "Nach dem Breeders’ Cup am Samstag werde ich meine Karriere als Rennreiter in den Vereinigten Staaten beenden und sie mit einigen Ritten in Südamerika abschließen – etwas, das ich schon immer tun wollte", teilte Dettori über seine Social-Media-Kanäle mit.

Der 54-Jährige feierte in seiner beeindruckenden Karriere über 3000 Siege weltweit, er gewann dabei zahlreiche Klassiker. Im Deutschen Derby in Hamburg triumphierte Dettori 1991 im Sattel von Temporal gegen den heißen Favoriten Lomitas. An einem Renntag im September 1996 siegte Dettori in Ascot in allen sieben Prüfungen.

"Es war mir eine Ehre, über mehr als vier Jahrzehnte auf höchstem Niveau in diesem Sport antreten zu dürfen. Ich bin meiner Familie, den Besitzern, Trainern, den Mitarbeitern in den Ställen und natürlich den Fans, die meine Karriere möglich gemacht haben, zutiefst dankbar", so Dettori.