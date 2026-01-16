Gegen Österreich: Hockey-Frauen kassieren EM-Dämpfer

Die deutschen Hockey-Frauen müssen bei der Hallen-Europameisterschaft in Prag um den Einzug ins Halbfinale bangen. Die Titelverteidigerinnen verloren ihr drittes Gruppenspiel gegen Österreich 3:4 (2:3) und gehen mit vier Punkten als Dritter in das Vorrunden-"Endspiel" gegen Belgien (7) am Samstag (9.00 Uhr/MagentaSport). Die besten zwei Teams der Fünfergruppe qualifizieren sich für das Halbfinale.

Den besseren Start in der tschechischen Hauptstadt erwischten die Österreicherinnen, doch nach frühem 0:2-Rückstand (2./10.) schlugen Kapitänin Fenja Poppe per Siebenmeter (11.) und Julie Pieper (17.) für die DHB-Auswahl zurück. Anschließend kassierte Deutschland aber die nächsten beiden Gegentreffer vor und nach der Halbzeit (19./28.), Maike Scheuer (36.) konnte nur noch verkürzen.

Der Hallen-Rekordeuropameister hatte zum Auftakt am Donnerstag Irland mit 6:0 abgefertigt, es folgte ein 5:5 gegen die Schweiz.