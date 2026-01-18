Geiger erfüllt Teil-Norm für Olympia - Prevc siegt weiter

Skispringer Karl Geiger hat im Kampf um das Olympia-Ticket sein bestes Saisonergebnis erzielt. Beim erneuten Sieg des Slowenen Domen Prevc landete der Oberstdorfer im japanischen Sapporo auf dem 14. Rang und erfüllte auf den letzten Drücker zumindest die halbe Norm für die Winterspiele in Italien. Für eine Nominierung dürfte das aber zu spät kommen.

Geiger flog auf der Olympiaschanze von 1972 zweimal auf 128,0 m, einen Tag zuvor war er im zweiten Durchgang noch vom zwölften auf den 27. Platz abgestürzt. Bester Deutscher war erneut Philipp Raimund auf Rang neun. Luca Roth (46.) und Ben Bayer (47.) schafften es nicht in die Punkte.

Der Tournee-Sechste Felix Hoffmann hatte ebenso wie Andreas Wellinger und Pius Paschke auf die Reise nach Japan verzichtet. Alle drei haben wie Raimund die Olympia-Norm (einmal Top 8 oder zweimal Top 15) erfüllt, der Qualifikationszeitraum endete am Sonntagabend. Bundestrainer Stefan Horngacher wird aller Voraussicht nach nur vier Springer mit zu den Spielen nehmen. Geiger bleibt maximal die Rolle als Ersatzmann, die aber bislang nicht vorgesehen ist.

Erneut nicht zu stoppen war Vierschanzentournee-Gewinner Prevc, der Slowene holte mit Sprüngen auf 137,5 und 136,5 m seinen schon neunten Saisonsieg vor Lokalmatador Ryoyu Kobayashi (Japan) und dem Österreicher Daniel Tschofenig. Am Samstag hatten die Japaner Naoki Nakamura und Ren Nikaido die Plätze hinter Prevc belegt. Im Gesamtweltcup liegt der Seriensieger nun mit 1414 Punkten vor Kobayashi (947), Raimund (670) ist nur noch Siebter.

Seinen Traum von der neunten Olympia-Teilnahme begraben muss indes Oldie Noriaki Kasai (53). Der Japaner scheiterte als 56. in der Qualifikation und wird sich den Rekord weiter mit Eisschnellläuferin Claudia Pechstein teilen, die ebenfalls bei acht Winterspielen am Start war.

Weiter geht es für Raimund und Co. schon am Donnerstag, wenn im heimischen Oberstdorf die Qualifikation für die Skiflug-WM ansteht.