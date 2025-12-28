Geiger vor Comeback in der Heimat: "Ziemlich gutes Pflaster"

Karl Geiger fiebert seinem Weltcup-Comeback auf seiner Heimschanze voller Vorfreude entgegen. "Ich freue mich mega auf den Wettkampf", sagte der 32 Jahre alte Skispringer vor dem Start der Vierschanzentournee in seiner Heimat Oberstdorf: "Die Stimmung hier ist eine der besten im ganzen Jahr. Das ist schon ein ziemlich gutes Pflaster, um zurückzukommen."

Geiger hatte nach schwachen Leistungen genau wie Andreas Wellinger zuletzt eine Wettkampf-Pause eingelegt, in der Qualifikation für das erste Tournee-Springen am Sonntag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) geben beide ihr Comeback. Die Pause sei definitiv der "richtige und wichtige Schritt" gewesen, betonte Geiger: "Es waren sehr intensive, aber auch lehrreiche Tage."

Gemeinsam mit Wellinger hatte der frühere Tournee-Zweite in den letzten Wochen auf den Kleinschanzen in Oberstdorf und Predazzo/Italien sowie auf der Großschanze im slowenischen Planica trainiert. "Wir haben gut trainiert, aber ich weiß noch nicht, was es wert ist", sagte Geiger. Bei der Tournee werde "jeder Tag für mich eine Challenge."

Bundestrainer Stefan Horngacher zeigte sich zuversichtlich. "Die Jungs haben super gearbeitet, sind viele Schanzen gesprungen und haben sich wieder herangekämpft", sagte der Österreicher über Geiger und Wellinger: "Ich wäre sehr zufrieden, wenn wir hier wieder den Anschluss herstellen und uns mehr auf die Zukunft und die nächsten Großereignisse fokussieren können."