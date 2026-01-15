Goldpferd von Sydney: Beerbaum trauert um Goldfever

Der viermalige Springreit-Olympiasieger Ludger Beerbaum trauert um sein ehemaliges Erfolgspferd Goldfever. Der Hengst, mit dem der Detmolder 2000 in Sydney mit der Mannschaft seine letzte olympische Goldmedaille gewonnen hatte, verstarb im Alter von 35 Jahren in seinem Heimatstall in Riesenbeck.

"Natürlich sind wir heute alle sehr traurig, dass Goldfever nicht mehr unter uns ist – aber wir blicken auch alle mit großer Dankbarkeit und ein bisschen Stolz auf die Erfolge und die gemeinsame Zeit zurück", wurde Beerbaum in einer Mitteilung auf der Webseite seines Stalls zitiert.

Eine fünfte Olympia-Goldmedaille wurde Beerbaum wieder aberkannt. Bei den Spielen 2004 in Athen war Goldfever nach einem positiven Dopingtest disqualifiziert worden, Beerbaum verlor die Medaille mit der Mannschaft, der nach Streichung von Beerbaums Ergebnissen immerhin noch Bronze blieb.

Goldfever war 2009 in den Ruhestand gegangen. Insgesamt holte das Pferd Preisgelder in Höhe von zwei Millionen Euro. Nach seiner aktiven Zeit war Goldfever Zuchthengst.