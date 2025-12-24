Golf: Fünfmaliger Major-Sieger Koepka steigt aus LIV-Serie aus

Der fünfmalige Major-Champion Brooks Koepka hat seinen Ausstieg aus der umstrittenen LIV-Tour angekündigt. Der 35-jährige US-Amerikaner werde ab der Saison 2026 nicht mehr für die aus Saudi-Arabien finanzierte Serie antreten, teilte LIV Golf mit. Offiziell wurde der Schritt mit familiären Gründen begründet.

"Brooks räumt den Bedürfnissen seiner Familie Vorrang ein und bleibt näher bei seinem Zuhause. Wir schätzen seinen bedeutenden Einfluss auf den Sport und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg, sowohl auf dem Golfplatz als auch außerhalb", sagte LIV-CEO Scott O'Neil. Man habe sich "einvernehmlich und gegenseitig" auf ein Ende der Zusammenarbeit geeinigt. Koepka war einer der prominentesten Spieler, die sich 2022 bei ihrer Gründung der LIV-Serie angeschlossen hatten.

Die Entscheidung folgt wenige Wochen nach einem persönlichen Rückschlag Koepkas. Im Oktober hatte dessen Frau Jena Sims öffentlich gemacht, dass sie eine Fehlgeburt im vierten Schwangerschaftsmonat erlitten hat. Koepkas Management erklärte nun: "Die Familie hat Brooks' Entscheidungen schon immer beeinflusst, und er hält dies für den richtigen Zeitpunkt, um mehr Zeit zu Hause zu verbringen."

Es ist bislang unklar, ob Koepka auf die PGA Tour zurückkehren wird. Laut den derzeitigen Regularien müssten LIV-Spieler eine einjährige Sperre absitzen. Die PGA Tour äußerte sich am Dienstag gegenüber ESPN lediglich allgemein: "Brooks Koepka ist ein äußerst erfolgreicher Profi, und wir wünschen ihm und seiner Familie weiterhin viel Erfolg."

Vor zweieinhalb Jahren hatten die rivalisierenden Serien LIV, PGA und DP World Tour angekündigt, ihren Streit beilegen zu wollen. Eine konkrete Zusammenarbeit ist bislang aber nicht umgesetzt.

Koepka hatte zwischen 2017 und 2019 vier seiner fünf Major-Titel gewonnen, jeweils zweimal die US Open und die PGA Championship. Seinen bislang letzten Majorsieg feierte er 2023 ebenfalls bei der PGA Championship.