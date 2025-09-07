Golf: McIlroy gewinnt die Irish Open im Stechen

Der nordirische Golfstar Rory McIlroy hat die Irish Open gewonnen. Der amtierende Masters-Sieger setzte sich auf dem Par-72-Kurs in Kildare im Stechen am dritten Extraloch gegen den Schweden Joakim Lagergren durch.

Der Weltranglistenzweite feierte nach 2016 seinen zweiten Erfolg bei dem in diesem Jahr mit sechs Millionen Dollar dotierten Event der DP World Tour, es war sein erster Turniersieg seit dem Triumph in Augusta im April.

Als bester Deutscher erreichte Jannik De Bruyn (Mönchengladbach) den geteilten 26. Platz.