Halbmarathon: Kiplimo holt sich Weltrekord zurück

Jacob Kiplimo aus Uganda hat sich den Weltrekord im Halbmarathon zurückgeholt. Der 25-Jährige absolvierte die 21,1 Kilometer beim Straßenrennen in Lissabon in einer Zeit von 57 Minuten und 20 Sekunden, damit unterbot er die vorherige Rekordzeit von Yomif Kejelcha um zehn Sekunden.

Der Äthiopier hatte die alte Marke 2024 in Valencia aufstellt und damit Kiplimo als Weltrekordhalter abgelöst. Dieser hatte die Bestmarke zuvor bereits für drei Jahre gehalten, nachdem er 2021 ebenfalls in der portugiesischen Hauptstadt in einer Zeit von 57:31 Minuten triumphiert hatte.

"Ich bin so glücklich, den Weltrekord gebrochen zu haben", sagte Kiplimo: "Nach den ersten 10 km dachte ich, dass der Weltrekord möglich wäre. Ich habe versucht, das Tempo auf den letzten zwei Kilometern weiter zu steigern."

Im vergangenen Jahr war der dreimalige Crosslauf-Weltmeister in Barcelona die Distanz bereits in 56:42 Minuten gelaufen, die Rennbedingungen entsprachen damals jedoch nicht vollständig den von World Athletics vorgegebenen Regeln.